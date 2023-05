Wismar: Millionenschaden bei Staubexplosion Stand: 31.05.2023 05:14 Uhr Im Holzverarbeitungswerk Egger in Wismar hat es am Dienstagabend eine Staubexplosion gegeben. Eine große Rauchwolke stand über der Stadt, zahlreiche Rettungskräfte und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Im Holzverarbeitungswerk Egger in Wismar hat es am frühen Dienstagabend eine Staubexplosion gegeben. Sie ereignete sich in dem Produktionsbereich, in dem OSB-Platten hergestellt werden. Das bestätigte der Geschäftsführer des Egger Werkes. Nach Angaben der Polizei hat es zwei Leichtverletzte gegeben, eine Person muss im Krankenhaus behandelt werden. Bei den Löscharbeiten kam es zu einer moderaten Rauchentwicklung. Für die Umgebung bestand keine Gefahr, hieß es.

Schaden in Millionenhöhe

Nach Angaben der Werksführung ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Im Moment entleeren Feuerwehrleute Silos und der betroffene Produktionsbereich wird belüftet um weitere Explosionen zu verhindern. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wismar und der freiwilligen Feuerwehr Neukloster, Friedenshof und Altstadt. Der Knall durch die Explosion war offenbar in weiten Teilen Wismars zu hören. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Ein Brandursachenermittler soll nun den genauen Auslöser klären.

Zweiter Vorfall in einer Woche

Bereits am Sonnabend kam es in den Werken von Egger zu einem Brand mit einer Schadenssumme von rund 100.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge war es am späten Abend in der vollautomatischen Anlage eines Faserplattenwerks zu einer Verpuffung gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei ein Feuer in einem Turm des Werks ausgebrochen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde auch eine weitere Halle beschädigt. Verletzt wurde niemand.

