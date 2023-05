Cammin: Brand zerstört Scheune - Gas- und Öltank gesichert Stand: 30.05.2023 06:16 Uhr In Cammin in der Nähe von Rostock ist eine Scheune vollständig niedergebrannt. Wegen Explosionsgefahr mussten 20 Anwohner kurzzeitig ihre Häuser verlassen.

Der Alarm ging in der Nacht zu Dienstag etwa um 0.30 Uhr bei Polizei ein: In Cammin steht eine Scheune in Flammen. Als die Feuerwehrleute eintreffen, ist der Anbau an einem Einfamilienhaus bereits komplett abgebrannt, das Feuer greift bereits auf das Wohnhaus über, so berichtet es die Polizei.

Explosion verhindert, Ursache unbekannt

In dem Haus befindet sich ein voll befüllter Gas- und Öltank, sodass die Einsatzkräfte eine Explosion nicht ausschließen können. Die Polizei evakuiert umliegende Häuser und sperrt Straßen, 20 Menschen werden in Sicherheit gebracht. Die Flammen werden zügig gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wird bei dem Feuer niemand, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 40.000 Euro.

