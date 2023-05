Stand: 16.05.2023 13:14 Uhr Wismar: Jugendliche zerstören Ukraine-Flagge am Rathaus

Am Wismarer Rathaus haben unbekannte Jugendliche am Montagabend eine Nationalflagge der Ukraine mutwillig zerstört. Die Tat sei in vor Ort gesicherten Videoaufzeichnungen zu sehen, teilte das Polizeipräsidium Rostock am Dienstag mit. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat oder den Tätern werden gebente, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

