Stand: 14.04.2023 16:09 Uhr Wismar: Gedenken an Bombenangriff im April 1945

In der Nacht zum Sonnabend jährt sich der Fliegerangriff auf die Altstadt von Wismar. Besonders betroffen von dem Bombardement vor 78 Jahren war das Gotische Viertel - auch die Sankt-Georgen-Kirche wurde dabei zerstört. In dieser Kirche wird der verheerenden Nacht gedacht. Kurz vor Mitternacht am 14. April 1945 schlugen die Bomben in der Wismarer Altstadt ein - abgeworfen von Flugzeugen der britischen Royal Air Force. 14 Menschen starben - viele Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Darunter war auch das Kirchenschiff der Marienkirche, von der heute nur noch der Turm steht. In der in dieser Nacht zerstörten und später wieder aufgebauten Georgen-Kirche findet heute die Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Bombennacht statt.

