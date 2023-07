Stand: 03.07.2023 15:57 Uhr Wismar: Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" im Hafen

Die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag im Wismarer Hafen festgemacht. Das 140 Meter lange Kriegsschiff hat über 210 Besatzungsmitglieder an Bord - und auf dem Deck stehen zwei Hubschrauber. Die Fregatte befindet sich kurz vor dem Ende eines Einsatzes, der im Januar begonnen hat. Sie kommt gerade aus dem Manöver "Baltops", an dem 19 NATO-Staaten und Schweden teilgenommen haben. In Wismar wird nun Kraftstoff und Verpflegung aufgenommen. Am Abend wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an Bord erwartet. Am Dienstag soll die Fregatte den Hafen wieder verlassen.

