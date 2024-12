Wie organisierte Spaziergänge in Rostock gegen Einsamkeit helfen Stand: 05.12.2024 06:21 Uhr Einsamkeit kann jeden treffen, von Jugendlichen bis zu Senioren. Warum sich immer mehr junge Menschen einsam fühlen: Für den Podcast "MV im Fokus" haben wir mit Menschen aus MV darüber gesprochen.

von Alina Boie

"Ich war nicht mehr in der Lage, normale Gespräche zu führen", so beschreibt Jan Tauer aus Rostock eine Phase in seinem Leben, in der er sich einsam fühlte. Nach einer Trennung schienen seine Freunde nicht zu verstehen, wie es ihm wirklich geht. Er igelte sich immer weiter ein, geriet in eine "Vermeidungsspirale", erzählt der 41-Jährige in der aktuellen Folge von "MV im Fokus".

"Walk and Talk" in Rostock: Spaziergänge gegen Einsamkeit

Um etwas gegen die Einsamkeit zu unternehmen, begann Jan Tauer schließlich, über seine Gefühle zu schreiben und offen darüber zu sprechen.

"Mein Freund, was muss passieren, damit du mich hörst, mich störst in meinen Gedanken, bring meine Welt zum Wanken, denn ich will hier raus. Wenn Freunde nur dann fragen, in welchen Lebenslagen man sich befindet, wenn man fast verschwindet, geht das Licht aus." Ausschnitt aus einem Gedicht von Jan Tauer

Im Herbst 2024 startet er die Aktion "Walk and Talk": Spaziergänge gegen Einsamkeit. "Die Idee selbst habe ich von anderen Städten übernommen, weil ich selbst das Bedürfnis hatte, zu so etwas hinzugehen und Spaziergänge sind wirklich einfach zu organisieren.", erzählt der Vater einer neunjährigen Tochter. Alle zwei Wochen am Sonnabendvormittag finden diese Spaziergänge nun statt – am Stadthafen in Rostock. Meist sind mehr als 20 Leute dabei.

Weitere Informationen 32 Min Einsamkeit in MV: Fällt es jungen Menschen schwer, Freundschaften zu schließen? Wie gehen junge Menschen in MV mit Einsamkeit um? Welche Ursachen, Projekte und Strategien gibt es? 32 Min

#NDRfragt: Jeder Dritte in MV von Einsamkeit betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern fühlt sich mehr als jeder Dritte einsam. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen #NDRfragt-Umfrage, an der über 16.000 Menschen aus ganz Norddeutschland teilgenommen haben. Und: Im ganzen Norden fühlen sich bei den jüngeren deutlich mehr Menschen einsam als bei den älteren Befragten.

Einsamkeit durch Pandemie-Nachwirkungen

Dass sich viele jüngere Menschen einsam fühlen, liege auch an den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, so Psychotherapeut Christoph Bosse aus Stralsund in der aktuellen Folge von "MV im Fokus". Vor allem junge Leute hätten in der Zeit der Isolation bestimmte soziale Fähigkeiten nicht erlernt und würden daher heute teilweise vermeiden, Konfrontation im realen Leben auszutragen.

Weitere Informationen Hand in Hand für Norddeutschland

Mehr zum Thema Einsamkeit bei jungen Menschen hören Sie in der aktuellen Folge des NDR Podcasts "MV im Fokus - Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern", zu finden in der NDR MV App und überall da, wo es Podcasts gibt.

NDR-Benefiz-Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland"

Um Ideen und sich stark machen gegen Einsamkeit geht es auch bei der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" dieses Jahr. Diese unterstützt eine Vielzahl an Projekten im Norden, darunter 29 Projekte aus Mecklenburg-Vorpommern wie Lesepatenschaften in Wismar und Rostock, einen Abenteuerspielplatz am Großen Dreesch in Schwerin und eine Theatergruppe in Gnoien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | MV IM FOKUS – Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern! | 05.12.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement