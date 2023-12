Wetter in MV: Orkantief mit Böen der Stärke 12 im Anmarsch Stand: 20.12.2023 14:16 Uhr Weiße Weihnacht adé! Mehrere Tiefs bringen mildes und unbeständiges Wetter in den Nordosten, aber wohl kaum Schnee. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag soll das Orkantief "Zoltan" für starke Böen sorgen.

NDR Meteorologe Uwe Ulbrich beschreibt das für die nächsten Tage prognostizierte Wetter als "interessant". Eine weiße Weihnacht wäre in Mecklenburg-Vorpommern Ulbrich zufolge eine große Überraschung. Den Reiseverkehr über die Feiertage werde das Wetter aber wenig beeinträchtigen. Trotzdem sollten Autofahrer Vorsicht walten lassen.

Orkanböen vor Weihnachten

Das Orkantief "Zoltan" schiebt sich über die Nordsee heran und wird das Wetter der kommenden Tage prägen. "Das wird ziemlich ordentlich zur Sache gehen", sagt Ulbrich. Hohe Windstärken sollen sich am Donnerstag langsam aufbauen. Vor allem in der Nacht von Donnerstag zu Freitag werden auf See und den Küsten dann Orkanböen mit Stärke 12 erwartet - den Höhepunkt prognostiziert Ulbrich auf die Zeit zwischen 22 Uhr und ein Uhr Nachts. Weiter im Landesinneren können Böen der Stärken 10 bis 11, vereinzelt auch 12 auftreten. Lediglich im Süden soll es "ruhiger" bleiben mit Windstärken zwischen 7 und 9. Auch am Freitag soll die Witterung noch im Zeichen von "Zoltan" stehen, weil das Windfeld sich nur langsam auffächern wird. Die Auswirkungen sollen dann allerdings im Lauf des Tages schwächer werden und bis Sonnabend schließlich vollends abflauen.

Tipp: Wetterlage vor und nach den Feiertagen im Blick behalten

Über Weihnachten beruhigt sich das Wetter dann etwas. Es soll mild bleiben bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad, dabei werden Schauer vorhergesagt. Schneefall gilt in Mecklenburg-Vorpommern als unwahrscheinlich. Voraussichtlich mit Beginn am zweiten Weihnachtsfeiertag baut sich jedoch das nächste Sturmtief auf. Ulbrich empfiehlt Reisenden, die Wetterlage im Blick zu behalten. Weil der Boden durch die Regenfälle der vergangenen Wochen durchweicht und locker sei könne es durch den Wind zu Entwurzelungen von Bäumen kommen, die nicht mehr standfest sind. Das könnte auch zu Einschränkungen im Verkehr führen.

