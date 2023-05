Stand: 24.05.2023 15:09 Uhr Westmecklenburg: Polizei warnt vor "Schockanrufen"

Die Polizei in Westmecklenburg warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern, die mit der sogenannten Schockanrufmasche Senioren hereinlegen wollen. Am Dienstag sei eine 65-jährige Frau in einem Dorf bei Crivitz auf einen solchen Anruf hereingefallen, teilte die Polizei mit. Die Seniorin büßte Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro ein. Sie wollte mit einer Kaution einem Angehörigen helfen, was sich später als Betrug erwies.

