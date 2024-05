Stand: 07.05.2024 09:07 Uhr Werteunion gründet Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern

Die konservative Werteunion hat ihren Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Bei der Gründungsversammlung am Sonntag in Binz wurde im Beisein von 14 Parteimitgliedern Stefanie Voigt aus Greifswald zur Landesvorsitzenden gewählt. Zum Landespartei-Vize wurde Matthias Manthei bestimmt. Manthei saß bereits für die AfD im Landtag, hatte Partei und Fraktion dann aber verlassen und sich später der CDU-Fraktion angeschlossen. Nach seinen Angaben ist auch der frühere Chef des Landesverfassungsschutzes, Reinhard Müller, Mitglied der neuen Partei. Bei den Kommunalwahlen im Land am 9. Juni werde die Werteunion nicht antreten, da die Vorbereitungszeit für eine Bewerbung zu kurz gewesen sei, sagte Manthei.

