09.11.2022 Weitere Stolpersteine für Wismar: Gedenken an Nationalsozialismus-Opfer

Sechs neue Stolpersteine sollen heute in Wismar verlegt werden. Die Aktion soll an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern - und zwar an den letzten freiwilligen Wohnorten vor ihrer Deportation. Die Adressen lauten Spiegelberg 54 und ABC-Straße 11. Dort haben der homosexuelle Fritz Stein und die jüdische Familie Rosenberg gelebt. Ihre Namen sowie Geburts- und Todesdaten sind in die zehn mal zehn Zentimeter großen Stolpersteine eingraviert. Heute Abend jährt sich die Reichspogromnacht, eines der größten NS-Verbrechen, zum 84. Mal.

