Nicht nur bei der Windenergie an Land, auch beim Ausbau der Windenergie auf See sind die Ziele hoch gesteckt. Bis 2045 sollen die deutschen Offshore-Windparks eine Leistung von 70 Gigawatt haben. Im Moment liegen die Windräder in Nord- und Ostsee zusammen bei knapp neun Gigawatt. Davon entfallen gerade einmal 1,5 auf die Ostsee vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Offshore-Windindustrie hervor.

Auch wenn der Schwerpunkt der Offshore-Windenergie in der Nordsee liegt, werden auch in der Ostsee weiter Windparks errichtet. So wird zum Beispiel noch in diesem Jahr der Windpark "Baltic Eagle" vollständig in Betrieb gehen und Strom ins Netz einspeisen. "Baltic Eagle" liegt nördlich von Sassnitz hinter der zwölf Seemeilen Zone. Weitere Windparks in der Ostsee sollen dann 2026, 2028 und 2030 errichtet sein. Auch wenn der Ausbau der Offshore-Windparks vorankommt, warnt die Branche, dass die Ausbauziele nicht erreicht werden könnten. Deshalb müsse die Politik zum Beispiel jetzt dringend die Häfen und die Stromnetze ausbauen und auch den Fachkräftemangel beseitigen. Damit der Ausbau nicht ins Stocken kommt.

