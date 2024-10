Weihnachtsbäume in Mecklenburg-Vorpommern werden teurer Stand: 29.10.2024 10:17 Uhr In diesem Jahr müssen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mehr für ihren Weihnachtsbaum ausgeben. Viele Inhaber erhöhen die Preise um rund einen Euro pro Meter Baum.

Egal, ob auf den traditionellen Baumverkaufsständen, im Baumarkt oder selbst geschlagenen auf dem Hof - wie überall werden auch in Mecklenburg-Vorpommern die Weihnachtsbäume in diesem Jahr teurer. Rund einen Euro mehr pro Meter Baum müssen gezahlt werden. Hierzulande werden einige private Plantagen, beispielsweise in Hundorf und Langen Brütz bei Schwerin die Preise anheben. Auch das größte Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, die "Ostseetanne", plant einen Preisanstieg.

Branche kämpft mit Kostensteigerungen

Die Betreiber verweisen übereinstimmend auf die gestiegenen Transportkosten, Mindestlöhne und die Konkurrenz. Zudem stehen in diesem Jahr laut Branche generell weniger Bäume zur Verfügung. In den trockenen Jahren 2017 und 2018 seien viele junge Bäume eingegangen, beispielsweise in Dänemark.

In Mecklenburg-Vorpommern startet der Verkauf vielerorts am ersten Adventswochenende. Der beliebteste Baum ist mit Abstand nach wie vor die Nordmanntanne gefolgt von der Blaufichte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.10.2024 | 06:00 Uhr