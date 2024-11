Weihnachtsamnestie: 16 Häftlinge in MV kommen früher frei Stand: 30.11.2024 18:27 Uhr Voraussichtlich 16 Häftlinge sollen in Mecklenburg-Vorpommern noch vor Weihnachten entlassen werden. So können die Gefangenen ihre Behördengänge noch vor dem Fest erledigen.

Von den knapp 1.000 Häftlingen in Mecklenburg-Vorpommern können voraussichtlich 16 mit einer vorzeitigen Entlassung rechnen. Die "Weihnachtsamnestie" ist laut Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) kein Geschenk, sondern soll als eine Chance für Verurteilte verstanden werden, ein paar Wochen früher frei zu kommen. So können sie ihre Behördengänge noch vor Weihnachten erledigen. Einige Entscheidungen stehen allerdings noch aus, so ein Sprecher des Ministeriums.

Nur wenige Häftlinge kommen infrage

Für eine vorzeitige Entlassung müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Infrage kommen nur Häftlinge, die sich während ihrer Haftzeit nichts zu Schulden kommen ließen. Außerdem muss ihre Freiheits- oder Jugendstrafe unter zwei Jahren liegen und der reguläre Entlassungstermin spätestens der 3. Januar 2025 sein.

