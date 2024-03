Stand: 29.03.2024 13:29 Uhr Warnemünde: Kaum Strandkörbe am Strand

Am Strand von Warnemünde stehen zum Osterfest deutlich weniger Strandkörbe als in anderen Jahren. Ein Grund dafür ist, dass die Sturmflutsaison bis zum 31. März geht und das Staatliche Amt für Umwelt und Landwirtschaft nur wenige Ausnahmegenehmigungen erteilt hat. Vermieter halten sich aber auch noch zurück, weil so früh im Jahr das Wetter noch zu kühl für eine große Nachfrage nach Strandkörben ist.

