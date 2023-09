Stand: 26.09.2023 08:39 Uhr Warnemünde: 45.000 Kubikmeter Sand ausgebaggert

Die mehrwöchige Baggerarbeiten im Seekanal vor Warnemünde sind beendet. Der Stelzen-Bagger hat in gut fünf Wochen rund 45.000 Kubikmeter Sand aus der "Sandfalle" gebaggert. Sie hält das Fahrwasser frei von Sedimenten, muss jedoch regelmäßig entleert werden. Der unbelastete Sand wurde in etwa 15 Kilometer Entfernung in der Ostsee verteilt. Die Kosten belaufen sich auf 450.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.09.2023 | 09:30 Uhr