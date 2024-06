Stand: 30.06.2024 09:05 Uhr Waren: Schwerer Autounfall nach Überholmanöver

Am Samstagnachmittag ist es auf der Landstraße zwischen Malchin und Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Trotz eines Überholverbots hatte ein 45-jähriger Autofahrer zum Überholen angesetzt, dabei allerdings nicht beachtet, dass er selbst bereits von einem anderen Pkw überholt wurde. Beide Autos kollidierten seitlich miteinander und streiften Straßenbäume. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. In Insassen des Fahrzeugs, das überholt werden sollte, blieben unverletzt.

