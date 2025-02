Wahl-O-Mat startet: Digital und analog auf Tour durch MV Stand: 06.02.2025 11:50 Uhr Der "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" kommt nach Rostock, Greifswald und Schwerin. Parallel zum Tour-Auftakt wurde der digitale Wahl-O-Mat freigeschaltet. Bei beiden Angeboten können sich Wähler über die zugelassenen Parteien informieren.

Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar wird der Wahl-O-Mat freigeschaltet. Das Programm ist ein Informationsangebot der Bundeszentrale für politische Bildung über die 29 zur Wahl zugelassenen Parteien. Nutzer können ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien vergleichen. Ergänzend zu dem Online-Angebot gibt es auch analoge Alternativen.

Tour des analogen Wahl-O-Mat startet

Am Donnerstag, 6. Februar, startet die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern (LpB) eine Tour mit dem "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" in Rostock. Weitere Stationen sind Greifswald und Schwerin. In der analogen Version werden die 38 Thesen des Wahl-O-Mat auf großen Planen mit Klebepunkten beantwortet. Die Positionen und Begründungen der Parteien zu den Thesen stammen dabei ausschließlich von den Parteien selbst, wie die LpB mitteilt. Das Ergebnis kann anschließend vor Ort ausgedruckt werden.

"Wählerinnen und Wähler können sich so spielerisch über die Wahlprogramme der zugelassenen Parteien informieren. Die Vielfalt der dadurch sichtbar werdenden Meinungen ermöglicht gleichzeitig den Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern über politische Fragen", sagte Carsten Socke von der LpB.

Die weiteren Termine

Rostock SBZ Südstadt: 11. Februar, 8 bis 14 Uhr

Greifswald BerufsBildungsWerk: 13. Februar 9 bis 15 Uhr

Schwerin Marienplatz-Galerie: 17. - 21. Februar 10 bis 18 Uhr

Online Wahl-O-Mat Millionenfach genutzt

Das Online-Angebot wurde im Jahr 2002 zum ersten Mal eingesetzt. Das interaktive Tool wurde in den vergangenen Jahren insgesamt mehr als 130 Millionen Mal genutzt.

