Bundestagswahl MV: Mehr Männer als Frauen wollen ins Parlament Stand: 05.02.2025 11:57 Uhr Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl in zweieinhalb Wochen laufen auf Hochtouren. Jetzt steht fest: Für einen Sitz im neuen Bundestag bewerben sich in Mecklenburg-Vorpommern erneut deutlich mehr Männer als Frauen.

von Stefan Ludmann

Zwei Drittel Männer - ein Drittel Frauen: Das Geschlechterverhältnis auf den landesweiten Kandidatenlisten fällt eindeutig aus. Politik scheint weiter eine Männerdomäne zu sein. Nach Angaben von Landeswahlleiter Christian Boden kommen auf 74 Bewerber nur 36 Bewerberinnen.

Große Altersspanne bei Kandidaten

Die Altersspanne aller Kandidaten reicht von 20 bis 81 Jahren. Die jüngste Kandidatin ist die Rostocker Studentin Emily Altstadt, die für die Partei Volt antritt. Die Älteste ist die Kandidatin der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschland, die Rentnerin Renate Voß. Sie kommt ebenfalls aus Rostock.

Mehr Frauen bei SPD und Linke

Der Frauenanteil auf den einzelnen Parteienlisten fällt unterschiedlich aus. Bei SPD und Linken kandidieren jeweils etwas mehr Frauen als Männer, bei den Grünen ist das Geschlechterverhältnis ausgewogen. Die CDU hat Frauen vor allem auf den hinteren Plätzen einsortiert, die einen Einzug in den Bundestag eher unwahrscheinlich machen. Insgesamt treten bei der Union mehr Männer als Frauen an. Bei AfD und FDP spielen Frauen kaum eine Rolle. Von jeweils sieben Kandidatenplätzen ist nur einer mit einer Frau besetzt.

Weniger Kandidaten als bei Bundestagswahl 2021

Mit 16 Bewerbern stellen die Freien Wähler die umfangreichste Kandidatenliste auf, gefolgt von SPD und CDU. Auffällig ist: Bei der Bundestagswahl 2021 traten deutlich mehr Kandidaten an. 129 Bewerber und Bewerberinnen standen auf den Listen, fast 20 Prozent mehr als bei der jetzt anstehenden Wahl. Vor allem kleinere Parteien haben sich in Mecklenburg-Vorpommern "abgemeldet", beispielsweise die Piraten oder die ÖDP. Auch nicht mehr dabei ist die rechtsextreme NPD beziehungsweise deren Nachfolgepartei Die Heimat. Die stellt sich auch bundesweit nicht mehr zur Wahl. Mit dem Erfolg der in Teilen rechtsextremen AfD rutschte der NPD-Nachfolger zunehmend in die Bedeutungslosigkeit ab.

Weitere Informationen MV wählt: Bundestagswahl 2025 Am 23. Februar 2025 ist Bundestagswahl. Hier finden Sie Infos zu Wahlkreisen, Personen und Ergebnissen in MV. mehr Der Norden wählt: Alle Infos zur Bundestagswahl 2025 Welche Themen bewegen die Wählerinnen und Wähler im Norden? Und wie funktioniert das eigentlich mit der Zweitstimme? Hier finden Sie wichtige Infos. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl