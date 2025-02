Vierbeiner, herrchenlos, suchen: "Bark Date" in Rostock Stand: 09.02.2025 14:33 Uhr Speed-Dating für Hunde: Beim ersten "Bark Date" in Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntagmittag Vierbeiner aus Tierheimen und Pflegestellen auf einer Wiese in Rostock-Dierkow zusammengekommen.

Am Sonntagmittag hat die Initiative "Bark Date" Premiere in Mecklenburg-Vorpommern gefeiert. Beim "Bark Date" bringen Pflegestellen und Tierheime ihre vierbeinigen Schützlinge in den öffentlichen Raum, in diesem Fall auf eine Wiese in Rostock-Dierkow. Potenzielle Frauchen und Herrchen konnten dann ohne Anmeldung vorbeikommen und sich die insgesamt zwölf Hunde anschauen.

Erstes Kennenlernen - bei Interesse mehr

Die Idee hinter "Bark Date" ist, Hunde aus Tierheimen und Pflegestellen besser vermitteln zu können, so die Initiatorin Kamala von Erckert. Die Tiere zu treffen sei persönlicher als zum Beispiel ein Foto auf einer Website. Wenn alles passt, können Interessierte ein zweites Treffen mit den Pflegestellen vereinbaren. Dann soll geklärt werden, ob sich die Menschen überhaupt für die Haltung des betreffenden Tieres eignen, also ob sie zum Beispiel genug Zeit und Erfahrung dafür mitbringen. In anderen Städten, wie Hamburg oder Köln - wo die Idee entstanden ist - werden die "Bark-Dates" sehr gut angenommen, so Erckert. Auch in Rostock soll es diese Aktionen nun regelmäßig geben.

