Stand: 18.05.2023 08:26 Uhr Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen in MV

Bei zwei Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind seit Mittwochnachmittag insgesamt vier Menschen schwer verletzt worden. Bei Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) kam der Polizei zufolge ein 18-Jähriger mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder als Beifahrer von der Straße ab und überschlug sich. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei einem zweiten Unfall zwischen Damshagen und Klütz (Nordwestmecklenburg) geriet laut Polizei ein 59-jähriger in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto eines 63-jährigen zusammen. Warum er in den Gegenverkehr fuhr, ist unklar. Der Fahrer im entgegenkommenden Auto sei nicht angeschnallt gewesen. Er wurde wie auch der 59-jährige schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.05.2023 | 09:00 Uhr