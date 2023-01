Viele Höhepunkte: Neubrandenburg feiert das 775. Stadt-Jubiläum Stand: 04.01.2023 08:53 Uhr Open-Air-Konzerte, Mecklenburg-Vorpommern-Tag, Weihnachtssingen, Festtafel. Neubrandenburg hat für dieses Jahr ein umfangreiches Festprogramm anlässlich des 775. Stadt-Jubiläums geplant.

von Sebastian Graulich, NDR 1 Radio MV

Auf dem Plan stehen verschiedene Aktionen und Veranstaltungen, unter anderem die Frauenaktionswoche (6. bis 12. März), das Saison Opening-Event "Herrentagsgedeck", das Weinfest (06. Mai), das Schultütenfest (24. August), der Clean-up Day (16. September), oder die Halloween Horror Night (30. Oktober). Andere Höhepunkte werden eher sportlich. So wird es beispielsweise einen Pilgertag zu den kirchlichen Orten (7. Mai), einen Beachvolleyball-Cup (24. und 25. Juni) und den Tollenseseelauf (17. Juni) geben.

Musik für jeden Geschmack und für jede Generation

Die besonderen Highlights werden jedoch die Musik-Veranstaltungen. Mit den Open-Air-Konzerten im Juni wollen die Veranstalter vor allem ein jüngeres Publikum begeistern. Neben Sarah Connor (25. Juni) und Clueso (24. Juni), kommt auch die Band In Extremo (23. Juni) auf die Bühne am Tollensesee. Wer es eher klassisch mag, den lädt die Neubrandenburger Philharmonie zu Beethoven und Brahms in die Konzertkirche ein (18. Juni). Musikliebhaber, die selbst gern mitmachen, können das beim Weihnachtssingen im Stadion im Jahn-Sportpark (1. Dezember).

"NB-Klassiker"- fünfmal Sport zum Jubiläum

Neubrandenburg will sich zum Jubiläumsjahr besonders sportlich zeigen. Fahrradfahrer kommen beim Stadtradeln (1. bis 21. Mai) und dem Radevent "Mecklenburger Seenrunde" (19. bis 21. Mai) auf ihre Kosten. Zu Fuß geht es aber auch, beispielsweise beim Tollenseseelauf (17. Juni). Beim Tollensesee-Schwimmen (24. Juni) geht es vom Strandbad Broda aus zur Torpedo-Insel und wieder zurück. Wer an vier der fünf Wettbewerben teilnimmt, erhält erstmals die Auszeichnung "NB-Klassiker".

Eine Festtafel und andere große Feste für jeden

Am 16. Juli wird eine 775 Meter lange Festtafel im Kulturpark aufgestellt. Bürgerinnen und Bürger sollen daran entlang flanieren, sich setzen und miteinander ins Gespräch kommen. "Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt dazu ein, mitzumachen, sich einzubringen und unsere Stadt neu zu entdecken", sagt Silvio Witt (parteilos), Oberbürgermeister von Neubrandenburg. Neben verschiedenen Stadtteilfesten sind es vor allem das Vier-Tore-Fest, der Mecklenburg-Vorpommern-Tag der Landesregierung und die Silvesterparty am Jahresende, die ein großes Publikum ansprechen sollen. Zum Jubiläum wird es auch ein besonderes Bier geben. Bereits 2019 ist das "CampusBräu" von Studierenden der Hochschule Neubrandenburg entwickelt worden. In diesem Jahr soll es zum ersten Mal in Flaschen auf verschiedenen Veranstaltungen verkauft werden.

