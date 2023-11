Vermisster Rentner aus Wokrent: Polizei geht von Verbrechen aus Stand: 27.11.2023 07:55 Uhr Seit April wird der 81-jährige Adolf Bobrowski aus Wokrent (Landkreis Rostock) vermisst. Die Polizei geht inzwischen von einem Verbrechen aus und will in den kommenden Tagen nach der Leiche des Mannes suchen.

Adolf Bobrowski aus Wokrent (Landkreis Rostock) wird seit Ende April vermisst. Zuletzt hatte die Polizei die Öffentlichkeit am 22. November um Mithilfe bei der Suche nach dem 81-Jährigen ersucht. Nun verdichten sich die Hinweise, dass der Rentner Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. In den kommenden Tagen will die Kriminalpolizei eigenen Angaben nach einen möglichen Ablageort der Leiche des Gesuchten überprüfen.

Suchmaßnahmen mit Hunden und Hubschrauber

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen - auch mit Hunden und Hubschrauber - an verschiedenen Orten sowie einer Öffentlichkeitsfahndung konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Im Ergebnis könne ein Verbrechen nicht mehr ausgeschlossen werden, wurde noch vor einer Woche erklärt.

Untypisches Verhalten - Verdacht auf Verbrechen

Heute nun die informierte die Polizei darüber, dass der Rentner Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein könnte. Auf Nachfrage des NDR begründeten Polizei und Staatsanwaltschaft das unter anderem damit, dass der Mann als sehr zuverlässig galt, seine Ausweispapiere zu Hause lagen und in der Zwischenzeit kein Geld von seinem Konto abgehoben wurde. Untypisch sei auch, dass der Mann seine Tiere unversorgt gelassen hatte. Mehr wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Die Kriminalpolizei geht nun Hinweisen auf einen möglichen Fundort der Leiche des Gesuchten nach. Dazu würden in den nächsten Tagen umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.11.2023 | 08:00 Uhr