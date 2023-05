Stand: 10.05.2023 04:59 Uhr Velgast: Autofahrer schlägt und tritt Polizistin bei Kontrolle

Ein alkoholisierter Autofahrer hat eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle in Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) geschlagen und leicht im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten den Mann aus der Ukraine am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr kontrolliert. Mehrere Beamten hätten dabei einen Alkoholgeruch in der Atemluft des 42-Jährigen wahrgenommen. Der Autofahrer leistete Widerstand: Den Angaben zufolge trat er während der Kontrolle mehrfach nach einer Beamtin und schlug sie. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

