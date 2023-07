Uni Rostock: Rektorin Prommer 100 Tage nach Amtsantritt Stand: 22.07.2023 13:10 Uhr Seit dem Amtsantritt von Professorin Elizabeth Prommer sind 100 Tage vergangen. Was hat sich an der Universität Rostock getan und welche Ziele hat die neue Rektorin für die Zukunft?

Professorin Elizabeth Prommer ist die erste Rektorin seit Gründung der Universität Rostock im Jahr 1419. Heute vor genau 100 Tagen wurde ihr das Zepter übergeben. In einem Interview mit NDR 1 Radio MV verrät die Rektorin, sie wolle aktiv die Zahl der Professorinnen an der Universität Rostock erhöhen. Bisher ist laut statistischem Bundesamt nur rund jede vierte Professur in Deutschland mit einer Frau besetzt. Prommer spricht deshalb gezielt mögliche Kandidatinnen an und ermutigt sie, sich für eine Berufung zu bewerben.

Künstliche Intelligenz und Klimaneutralität

Außerdem wurde ein Zentrum für künstliche Intelligenz eingerichtet. Dort bündeln die Fakultäten ihre Erfahrungen und tauschen sich über Einsatzmöglichkeiten von KI in der Forschung aus. In ihrer Amtszeit will Prommer außerdem noch die Grundlagen dafür schaffen, dass die Uni künftig klimaneutral wird. Dafür seien zum Beispiel schon alte technische Geräte durch neue, energieeffizientere ersetzt worden.

Prommer lehrt und forscht seit 2011 in Rostock

Elizabeth Prommer leitet als Direktorin seit 2011 das Institut für Medienforschung an der Universität Rostock. Seit 2021 ist sie außerdem Dekanin der Interdisziplinären Fakultät. Vor ihrer Berufung nach Rostock war sie unter anderem als Professorin an der Universität Wien und an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Babelsberg tätig, sowie an Stationen in München, Hamburg und Berlin. Geboren wurde sie im kalifornischen Palo Alto. Ihr Abitur legte sie in Bayern ab, studierte in Los Angeles, München und an der Universität Leipzig, wo sie 1998 auch promovierte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.07.2023 | 12:00 Uhr