Unfall bei Goldberg: Zwei Tote und zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall zwischen Goldberg und Züsow im Landkreis Nordwestmecklenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 76-jährige Fahrer war am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zwei Frauen die hinten im Auto saßen, starben noch an der Unfallstelle, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer und der 80-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt. An der Unfallstelle waren 14 Rettungsdienstmitarbeiter und 42 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hatte einen DEKRA Gutachter angefordert, der den Unfallhergang untersuchen sollte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

