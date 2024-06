Stand: 13.06.2024 11:38 Uhr Gelbensande: Transporter überfahrt rote Ampel und rammt Jungen

In Gelbensande im Landkreis Rostock ist ein Neunjähriger von einem Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Der Transporter-Fahrer habe am Mittwoch auf der B105 eine rote Ampel überfahren und dabei den Jungen gerammt, teilte die Polizei mit. Bei dem anschließenden Sturz habe sich der Schüler einen offenen Unterschenkelbruch zugezogen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei nach dem Unfall geflüchtet und bislang nicht aufgefunden worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

