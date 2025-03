USA ziehen sich aus Projekt mit der Universität Rostock zurück Stand: 06.03.2025 18:15 Uhr Die USA wollen ein deutsch-amerikanisches Austausch-Projekt an der Universität Rostock nicht mehr finanzieren. Die Hochschulleitung will die Lücke aus eigenen Mitteln füllen.

Das Außenministerium der USA hat seine finanzielle Unterstützung für ein Deutsch-Amerikanisches-Institut (DAI) in Rostock gekündigt. Damit habe die USA die Zusammenarbeit für dieses Projekt mit der Universität der Hansestadt Ende Februar eingestellt, wie Universitäts-Rektorin Elizabeth Prommer am Donnerstag mitteilte. Die Entscheidung sei auf eine "Änderung der Richtlinien der US-Regierung" zurückzuführen. Eine weitere Begründung sei dem Beschluss nicht beigefügt worden. Die Universität Rostock bedauert diesen Schritt. "Wir möchten die deutsch-amerikanischen Beziehungen weiterhin pflegen und fördern", so Elizabeth Prommer.

Institut noch nicht offiziell gegründet

Das DAI war 2022 vereinbart, aber bislang nicht offiziell gegründet worden. Gleichwohl sagte die USA bislang 70.000 Euro für das Projekt zu, die noch nicht komplett aufgebraucht sind. Unter anderem wurden nach Angaben der Rektorin amerikanische Wissenschaftler eingeladen und es gab Konferenzen zum wissenschaftlichen Austausch. Zudem unterrichteten in der Medizinischen Winter School Professoren der Harvard University und der Brown University Medizinstudierende aus Rostock.

Zwölf Institute in Deutschland

Die Rostocker Universität will Teile des Projekts - zum Beispiel die Medizinische Winter Scholl - nun mit eigenem Geld unterstützen. Es gehe nicht um allzu viel Geld, so Prommer, "sondern es ist vor allem ein symbolischer Akt, dass die Beziehungspflege nicht mehr gewollt ist". In Deutschland gibt es zwölf Deutsch-Amerikanische-Institute, zum Beispiel in Heidelberg, Saarbrücken und Dresden. Einige von ihnen sind als Vereine organisiert.

