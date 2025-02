U18-Wahl: Jugendliche in MV würden AfD und Linke stärken Stand: 18.02.2025 16:30 Uhr Die Wahlergebnisse der U18-Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern stehen fest. Während bundesweit Die Linke vorn liegt, ist hier die AfD stärkste Kraft. 977 Jugendliche konnten in zwölf Orten des Landes ihre Stimmen abgeben.

Die AfD ist bei der Test-Abstimmung in Mecklenburg-Vorpommern unter Jugendlichen für die Bundestagswahl stärkste Kraft. Mit 34,98 Prozent liegt sie in der Gunst der unter 18-Jährigen vor der Linken mit 19,91 Prozent. Die SPD liegt mit 14,81 Prozent bei den Jugendlichen im Land auf Platz 3, die CDU bei 11,76 Prozent. Grüne, FDP und BSW kommen nicht über die Fünf-Prozent-Hürde. Der Landesjugendring MV, der das nicht repräsentative Planspiel durchgeführt hat, nennt die Ergebnisse zwar besorgniserregend, warnt aber vor einer einseitigen Interpretation.

Zahlen spiegeln gesellschaftlichen Trend wider

Junge Menschen würden sich einbringen wollen und wählen mit großer Mehrheit demokratisch, gleichzeitig spiegelten die vorläufigen Ergebnisse den gesamtgesellschaftlichen Trend wider, nach dem rechtspopulistische und rechtsextreme Positionen zunehmend normalisiert würden, so der Jugendring in einer Mitteilung. Daran hätten auch eine überdurchschnittlich hohe Medienaufmerksamkeit für rechtsextreme Positionen oder die Übernahme rechter Narrative durch andere Parteien Anteil. Das habe Auswirkungen auf die Wahlentscheidungen junger Menschen.

Jugendring: "Demokratie lebt nicht von einfach klingenden Lösungen"

Jana Preuß, Vorstandsmitglied des Landesjugendringes MV, betonte, dass Kindern und Jugendlichen die Zuversicht vermittelt werden müsse, dass in Deutschland ein Aufwachsen in einer offenen und demokratischen Gesellschaft möglich sei. "Demokratie lebt nicht von einfach klingenden Lösungen, sondern von Diskursräumen, Aushandlungsprozessen und Beteiligung. Die Themen und Bedürfnisse von jungen Menschen müssen eine viel höhere Gewichtung in der Politik erlangen", so Preuß. Nur dann fühlen sich junge Menschen gesehen und gehört und bekommen Lust, sich zu engagieren. Der Landesjugendring fordert deshalb eine wirksame jugendpolitische Strategie auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, auch um gegen die anhaltend hohe Kinder- und Jugendarmut anzugehen.

Junge Leute in MV wählen gegen den deutschlandweiten Trend

Die U18-Wahl ist eine der größten Initiativen in der außerschulischen politischen Jugendbildung und funktioniert dabei genauso wie andere Wahlen: Es gibt Stimmzettel, Wahlurnen und Wahlkabinen und die Wahlen sind allgemein, freiwillig, gleich und geheim. Im Vergleich zeigt sich, dass die jungen Leute hierzulande anders abstimmen, als ihre Altersgenossen in ganz Deutschland. Bei bundesweit 166.000 Zweitstimmen in der Testwahl läge insgesamt die Linke auf Platz 1 mit 20,84 Prozent, gefolgt von der SPD (17,92), der CDU/CSU (15.74), der AfD (15,45) und den Grünen (12,51).

Eine freiwillige und nicht repräsentative Wahl für Jugendliche Die U18-Bundestagswahl 2025 wurde in Mecklenburg-Vorpommern vom Landesjugendring organisiert und koordiniert. Vereine, Jugendorganisationen und Schulen hatten in zwölf Orten insgesamt 16 Wahllokale eingerichtet und zwar in Gadebusch, Schwerin, Wismar, Plau am See, Teterow, Demmin, Bad Doberan, Binz, Greifswald, Anklam, Eggesin und Torgelow. Ein Wahllokal war auf einer Veranstaltung geöffnet, an der Jugendliche aus ganz Mecklenburg-Vorpommern teilnahmen. Abgegeben wurden 977 Stimmen, 25 davon waren ungültig. Die größte Beteiligung erfuhr die U18-Bundestagswahl in Schwerin, Gadebusch und der Region Wismar, wo 435 Stimmen abgegeben wurden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl