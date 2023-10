Trotz Sieg: Verletzungspech für den SSC Palmberg Schwerin Stand: 29.10.2023 06:56 Uhr SSC Palmberg Schwerin gewinnt in der Volleyball-Bundesliga der Frauen und muss gleichzeitig einen schweren Schlag hinnehmen. Außenangreiferin Linda Bock verletzte sich in der Partie gegen den VC Wiesbaden am Knie.

Die ehemalige deutsche Volleyball-Nationalspielerin Linda Bock fällt wegen einer schweren Knieverletzung wohl länger aus. Die Außenangreiferin des SSC Palmberg Schwerin verletzte sich bei der Landung nach einem Angriff am Knie und musste anschließend vom Feld getragen werden. Damit wäre Bock bereits die dritte Spielerin auf dieser Position, die für längere Zeit ausfällt. Während Fleur Savelkoel und Anne Hölzig mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen haben, hofft der Volleyball-Bundesligist, dass Linda Bock eine mildere Diagnose erwartet.

SSC verteidigt seine Tabellenführung

Trotz des Ausfalls von Bock gewann der SSC Palmberg Schwerin nach einem Kraftakt mit 3:2 gegen den VC Wiesbaden. Die Schwerinerinnen starteten stark in den ersten Satz und gewannen mit 25:14. Im zweiten Abschnitt war aber von der Dominanz nichts mehr zu sehen. Das Team musste den ersten Satzverlust der Saison hinnehmen. Der VC Wiesbaden zwang die Tabellenführerinnen schließlich in den Tiebreak. Am Ende des vierten Satzes passierte das Unglück um Außenangreiferin Bock, die anschließend vom Feld getragen werden musste. Die Spielerinnen des SSC zeigten eine starke mentale Leistung, wehrten insgesamt fünf Matchbälle ab und holten schließlich den vierten Sieg dieser Saison.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.10.2023 | 07:00 Uhr