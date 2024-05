Stand: 20.05.2024 15:28 Uhr Torgelow: Wahlplakate mit schwarzen Symbolen beschädigt

In Torgelow sind mehrere Wahlplakate mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte wurden zehn Plakate von SPD, CDU und Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Es werde vermutet, dass die Plakate in der Nacht beschmiert wurden. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 1.500 Euro und suchen immer noch nach Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.

