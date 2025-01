Tödlicher Verkehrsunfall bei Klempenow Stand: 27.01.2025 11:00 Uhr Bei einem Unfall auf der L35 bei Klempenow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Acht weitere Personen wurden leicht verletzt.

Am Abzweig zur Autobahn zwischen Burow und Klempenow ist am Montagvormittag ein Kleinbus mit einem Lkw zusammengestoßen. In dem Transporter saßen neun Personen. Einer der Insassen des Transporters starb noch an der Unfallstelle, die anderen Insassen wurden verletzt, einige mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Auch der Lkw Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach Informationen der Polizei soll der Lkw-Fahrer die Vorfahrt des Kleintransporters missachtet haben.

Straße für Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt

Im Einsatz waren zwei Rettungshubschrauber und die Freiwilligen Feuerwehren aus Burow, Werder-Köln und Altentreptow. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Straße musste wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte