Stand: 25.05.2024 08:27 Uhr Teterow: Deutsches Rotes Kreuz probt Katastrophenfall

Die sogenannte Medical Task Force des Deutschen Roten Kreuzes probt seit den Morgenstunden den Katastrophenfall in Teterow. An der Übung nehmen gut 150 Einsatzkräfte und 40 Statisten teil. Das Szenario: Ein Tornado bringt das Dach einer Werkhalle zum Einsturz, zerstört Autos und mehrere hundert Menschen müssen medizinisch versorgt werden. Freiwillige aus ganz Mecklenburg-Vorpommern spielen die Verletzten - darunter auch Frauen und Männer, die noch am Anfang ihrer Ausbildung stehen. Eine solche Großübung gibt es einmal im Jahr - damit jeder Handgriff sitzt, so Übungsleiter Mathias Schubert auf NDR-Anfrage.

