Stand: 01.06.2024 09:54 Uhr Teterow: 800 Teilnehmende bei Kinder- und Jugendchorfest

In Teterow versammeln sich heute 800 junge Sängerinnen und Sänger zum landesweiten Kinder- und Jugendchorfest. 22 Chöre geben Konzerte an sechs Spielstätten in der Stadt. Für Gäste gibt es Angebote zum Mitsingen und einen regionalen Markt. Der Chorverband Mecklenburg-Vorpommerns wirbt nach eigener Aussage mit diesem Treffen auch für eine fundierte musikalische Ausbildung von Lehramtsstudierenden.

