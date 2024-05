Stand: 10.05.2024 17:05 Uhr Testorf-Steinfort: 69-Jährige stirbt nach Unfall

Am Freitagvormittag kam es auf der Dorfstraße in Testorf-Steinfort, im Landkreis Nordwestmecklenburg, zu einem Autounfall. Laut Polizei befuhr eine 69-jährige Fau die Ortsdurchfahrt, um auf ihr Grundstück abzubiegen. Aus ungeklärter Ursache kam sie dabei von der Fahrbahn ab. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Fahrerin war bei Eintreffen der Rettungskräfte äußerlich unverletzt, befand sich aber dennoch in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sie wurde vor Ort zunächst reanimiert, starb aber auf der Fahrt ins Klinikum Wismar. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der medizinische Notfall Ursache für den Unfall gewesen ist. Die Kripo hat die weiterführenden Ermittlungen übernommen.

