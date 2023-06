Stand: 13.06.2023 07:11 Uhr Tarnow: Vierjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

In Tarnow bei Bützow (Landkreis Rostock) ist am frühen Montagabend ein vierjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Kind auf die Fahrbahn gelaufen und trotz Gefahrenbremsung von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen wurde per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

