Tarifverhandlungen im Einzelhandel: Mehr Geld für 50.000 Beschäftigte Stand: 13.06.2024 05:00 Uhr Nach schwierigen Verhandlungen einigten sich die Gewerkschaft ver.di und der Handelsverband Nord in Güstrow auf einen neuen Tarif für Beschäftigte im Einzelhandel. Diese hatten sich seit etwa einem Jahr für mehr Lohn eingesetzt.

Für etwa 50.000 Beschäftigte im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommer gibt es stufenweise mehr Geld. Darauf haben sich die Gewerkschaft ver.di und der Handelsverband Nord am Mittwoch in Güstrow geeinigt. Die Verhandlungen kommen damit nach rund einem Jahr zu einem erfolgreichen Abschluss.

Ver.di: Geforderter Mindeststundenlohn quasi erreicht

Die Übereinkunft sieht vor, dass die Einzelhandelsbeschäftigten rückwirkend zum 1. Oktober vergangenen Jahres 5,3 Prozent mehr Lohn bekommen, ab Juli dieses Jahres 4,7 Prozent mehr und ab September 2025 weitere 40 Euro und 1,8 Prozent mehr im Monat. Eine Verkäuferin habe dann zum September 2025 brutto knapp 400 Euro mehr im Monat zur Verfügung. Damit werde der geforderte Mindeststundenlohn von 13,50 Euro quasi erreicht, so ver.di. Weiter werden die Auszubildendenvergütungen erhöht und die Arbeitgeber zahlen eine Inflationsausgleichsprämie sowie eine höhrer tarifliche Altersvorsorge. Die Laufzeit des Tarifvertrags wurde auf 36 Monate festgelegt.

Mehrere Streiks seit Verhandlungsabbruch

Ein halbes Jahr nach den abgebrochenen Verhandlungen im Nobvember 2023 wurden am Mittwoch in Güstrow die Gespräche in fünfter Runde wieder aufgenommen. Zwischenzeitlich hatten die Beschäftigten ihren Forderungen mehrfach mit Warnstreiks Nachdruck verliehen. Die Chancen für eine Einigung standen zu Beginn der Wiederaufnahme der Verhandlungen gut, teilte ver.di im Vorfeld mit.

Gespräche mit Handelsverband bereits vor einem Jahr

Im Mai waren für Hamburg und Schleswig-Holstein stufenweise Lohnanhebungen vereinbart worden. Demnach wurden die Gehälter rückwirkend zum Oktober 2023 um 5,3 Prozent und zum Mai 2024 um weitere 4,7 Prozent angehoben. Im dritten Tarifjahr sollen die Gehälter ab Mai 2025 um einen Festbetrag von 40 Euro und dann um weitere 1,8 Prozent erhöht werden. Zusätzlich erhalten die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro und der jährliche Beitrag für die tarifliche Altersvorsorge steigt von 300 Euro auf 420 Euro. "Wir müssen die Tarifstandards im Norden harmonisieren und dazu die notwendigen Schritte gehen", erläuterte ver.di-Verhandlungsführer Bert Stach das Ziel der Gewerkschaft für die Verhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.06.2024 | 17:00 Uhr