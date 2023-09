Stand: 14.09.2023 19:55 Uhr Tarifverhandlungen im Einzelhandel: Keine Einigung in MV

Nach den Streiks im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern ist auch die dritte Runde der Tarifverhandlungen ohne Einigung geblieben. Die Arbeitgebervertreter hätten bei dem Termin in Güstrow kein neues Angebot vorgelegt, teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mit. Sie schließt nun weitere Arbeitskampfmaßnahmen nicht aus. Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel einen Stundenlohn von mindestens 13,50 Euro. Für alle, die bereits einen höheren Lohn erhalten, solle dieser um 2,50 Euro pro Stunde angehoben werden. Die Arbeitgeber weisen diese Forderung bisher als "unrealistisch" zurück. Nach Berechnungen des Handelsverbandes Nord entspräche dies im Durchschnitt einer Anhebung der Entgelte um mehr als 15,6 Prozent.

