Tarifstreit im Nahverkehr MV: Einigung oder unbefristete Streiks? Stand: 28.03.2025 12:00 Uhr In Rostock sitzen Gewerkschaft und Arbeitgeber zusammen, um im laufenden Tarifkonflikt im Nahverkehr zu verhandeln. Falls es keine Einigung gibt, drohen kommende Woche in Mecklenburg-Vorpommern erneut unbefristete Streiks.

Im Tarifstreit des öffentlichen Personennahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern hat in Rostock die womöglich entscheidende Runde begonnen. Eine Einigung ist möglich, wie wahrscheinlich sie ist, lässt sich zur Zeit aber nicht sagen. Die Verhandlungen könnten bis in die Nacht dauern. Es mittlerweile die fünfte Verhandlungsrunde im seit Wochen andauernden Tarifkonflikt. Bisher saßen sich beide Seiten eher unversöhnlich gegenüber.

Forderungen von ver.di für Unternehmen nicht bezahlbar

Die kommunalen Arbeitgeber wollen auf jeden Fall heute eine Einigung, sagte Geschäftsführerin Carola Freier Verhandlungsbeginn. Wenn sich die Gewerkschaft bewege, seien die Arbeitgeber auch bereit, Zugeständnisse zu machen. Die Gewerkschaft ver.di verlangt eine Erhöhung der Löhne für die rund 2.800 Beschäftigten um 430 Euro monatlich und zudem eine jährliche Sonderzahlung von 500 Euro. Das können wir nicht bezahlen, sagen die kommunalen Nahverkehrsunternehmen, denn das würde eine jährliche Mehrbelastung von 17,5 Millionen Euro bedeuten.

Letzte Tarifsteigerung im Juli 2024

Die Arbeitgeber hatten bereits ein verbessertes Angebot vorgelegt. Demnach sollen die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar 2025 2,5 Prozent mehr Gehalt bekommen. Zum 1. Dezember 2025 bis 2027 sollen die Gehälter jährlich um jeweils 2,5 Prozent steigen. Ein Fahrer in Mecklenburg-Vorpommern verdient laut des kommunalen Arbeitgeberverbandes einschließlich Zulagen durchschnittlich 3.600 Euro brutto pro Monat. Die letzte Tarifsteigerung gab es zum 1. Juli 2024. Zum 1. September erfolgte die Stundenabsenkung von 40 auf 39 Wochenstunden, was laut Arbeitgebern ebenfalls einer Tarifsteigerung von 2,5 Prozent entspreche.

Der Tarifkonflikt im ÖPNV Mecklenburg-Vorpommern dauert bereits seit Wochen an, wiederholt kam es zu Warnstreiks.

