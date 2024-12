Tafeln in MV müssen Angebot reduzieren Stand: 18.12.2024 11:54 Uhr Die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern haben nach Angaben des eigenen Dachverbandes große Probleme, den Bedarf zu decken und müssen selbst Lebensmittel rationieren. Die zunehmende Altersarmut könnte das Problem noch verschärfen.

30 Tafelvereine in Mecklenburg-Vorpommern versorgen etwa 40.000 Menschen. "Die Zahl der Hilfebedürftigen steigt", sagt Christian Barsig, Vorsitzender des Dachverbandes Tafel Mecklenburg-Vorpommern. In den mehr als 100 Ausgabestellen werde festgestellt, dass die Supermärkte sparen müssen und weniger Lebensmittel abgeben. Aus diesem Grund müssten die Tafeln selbst Lebensmittel rationieren.

Videos 1 Min Tafeln müssen Lebensmittel rationieren Etwa 60 Prozent der Tafeln müssen ihr Angebot reduzieren, weil es immer weniger Lebensmittelspenden bei immer mehr Bedürftigen gibt. 1 Min

Angebot um bis zu ein Drittel gekürzt

Laut Barsig ist die Lage in Vorpommern besonders dramatisch. In Demmin bekommen die Tafeln aktuell nur noch drei Viertel der Lebensmittel von den Supermärkten im Vergleich zur Menge vor zwei Jahren. In Neustrelitz musste das Angebot sogar um ein Drittel gekürzt werden.

Altersarmut verschärft das Problem

Fast die Hälfte der Nutzer der Tafel sind Rentner, so Barsig. Besonders die zunehmende Altersarmut verschärft das Problem. Mit dem demografischen Wandel werde das Problem weiter zunehmen.