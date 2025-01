Sturmflut-Warnung: Hochwasser-Gefahr an der Ostseeküste Stand: 10.01.2025 09:22 Uhr Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) in Rostock warnt für Sonnabend vor der Gefahr einer Sturmflut an der gesamten Ostseeküste. Bereits am Freitag steigen die Pegel.

Am Sonnabend ist für die gesamte Ostseeküste von der Kieler Bucht in Schleswig-Holstein bis zum kleinen Haff in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Sturmflut zu rechnen, wie das BSH am Freitagmorgen mitteilte. Laut BSH sollen die Pegel bereits am Abend steigen. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind für die Küstenregionen Sturmböen vorhergesagt.

Pegelstände bis zu einem Meter über dem Mittel

Besonders westlich und östlich Rügens sowie in der Lübecker Bucht können die Pegelstände laut BSH zwischen einem halben bis einem Meter vom mittleren Wasserstand abweichen. Dabei sei Stralsund voraussichtlich etwas stärker betroffen als Wismar. In Koserow auf Usedom liegt die Vorhersage des BSH im Maximum bei 1,15 Meter über dem Mittelwert. Auch für die Kieler Bucht sind im Maximum bis zu 95 Zentimeter über dem mittleren Wasserstand zu erwarten. Rund um Rügen weht der Wind aus westlicher bis nördlicher Richtung mit starken bis stürmischen Böen.

Schnee und Glätte sorgten bereits für Unfälle

Bereits am Donnerstag hatte markantes Winterwetter in Mecklenburg-Vorpommern für Schnee und Glätte gesorgt. Besonders in der Mecklenburgischen Seenplatte kam es zu zahlreichen Unfällen, in Neubrandenburg außerdem zu Verspätungen im Bahnverkehr.

