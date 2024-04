Streckensperrung: Schwere Stunden für Hansa-Fans auf Schienen Stand: 12.04.2024 10:29 Uhr Aufgrund einer Streckensperrung in Brandenburg müssen sich Fans des FC Hansa Rostock bei ihrer Anreise zur Auswärtspartie nach Berlin und dem Rückweg nach Rostock auf Verzögerungen einstellen.

Aufgrund eines Betriebsunfalls kommt es in Brandenburg derzeit zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Komplikationen kommen zur Unzeit: Rund 20.000 Anhängerinnen und Anhänger des FC Hansa Rostock wollen ihr Team heute beim Spiel in Berlin anfeuern. Aufgrund der Probleme bei Berlin könnte es auch für Fans des Greifswalder FC auf ihrem Weg zum Spiel in Cottbus heute zu Einschränkungen kommen.

Verzögerungen bei An- und Abreise

Nachdem am Mittwoch am Bahnhof Birkenwerder in Brandenburg eine Lok entgleist war, wurde der Streckenabschnitt zwischen Birkenwerder und Oranienburg gesperrt. Busse sollen die Reisenden von dort nach Berlin-Gesundbrunnen bringen. Hansa-Fans müssen daher bei der Anreise zur Partie gegen Hertha BSC Berlin mit Verzögerungen rechnen. Ebenso dürfte die Rückreise nach Rostock mehr Zeit in Anspruch nehmen. Der vorgesehene Entlastungszug ab Berlin-Gesundbrunnen soll nicht über Waren/Müritz und Neustrelitz fahren, sondern über Wittenberge, Ludwigslust, Schwerin, Bad Kleinen, Bützow und Schwaan nach Rostock.

