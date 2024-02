Stand: 09.02.2024 06:58 Uhr Strasburg: Gelfügelschau mit 500 Hühner, Enten und Tauben

In Strasburg findet nach drei Jahren Pause wieder eine Rassegeflügelschau statt. Sie wird am Abend eröffnet. Nach Angaben der Organisatoren, ist es die größte Schau im Kreis Vorpommern-Greifswald. 500 Hühner, Enten und Tauben können sich Besucher dann am Wochenende in der Max-Schmeling-Halle ansehen. Das Veterinäramt Vorpommern-Greifswald hat die Rassegeflügelschau in Strasburg genehmigt, nachdem alle Tiere auf mögliche Erkrankungen wie die Gefügelpest untersucht wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.2024 | 06:30 Uhr