Stand: 28.05.2023 14:44 Uhr Strasburg: Brand im Kleingartenverein

Am Sonntagmorgen kam es in einem Kleingartenverein in Strasburg zu einem Brand. Durch das Feuer sind zwei Schuppen vollständig heruntergebrannt, eine angrenzende Garage und eine Gartenlaube wurden leicht beschädigt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren der Ortschaften Strasburg, Blumenhagen und Neuensund waren mit insgesamt 35 Einsatzkräften in sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Polizei Stralsund vermutet Brandstiftung, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

