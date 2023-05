Stand: 24.05.2023 06:30 Uhr Stralsund: Vermisster Bootsführer tot aufgefunden

Am Dienstagnachmittag haben Polizeibeamte einen 44-jährigen Vermissten in den Boddengewässern zwischen Rügen und Hiddensee tot aufgefunden. Der Mann hatte laut Polizei am Montagabend einen Ausflug mit seinem Motorboot unternommen. Als er am Dienstag nicht zur Arbeit erschienen war, hätte einer seiner Kollegen die Polizei darüber informiert. Nach kurzer Suche mit vier Booten und einem Hubschrauber habe die Hubschrauber-Crew die Leiche des Mannes im flachen Wasser gesichtet. Zur Todesursache werde nun ermittelt.

