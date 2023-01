Stand: 15.01.2023 08:04 Uhr Stralsund: Unbekannte zünden Kinderwagen an - zwei Verletzte

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es in der Nacht zu Sonntag in Stralsund gekommen. Laut Polizei konnten alle 25 Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Ein sechsjähriges Kind und ein Mann wurden durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zündeten Unbekannte im Hausflur mehrere Kinderwagen und Zeitungspapier an. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

