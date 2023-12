Stand: 31.12.2023 12:50 Uhr Stralsund: Sundair zieht positive Bilanz für 2023

Die Airline Sundair aus Stralsund hat im Jahr 2023 wie schon im Vorjahr erneut einen Umsatz von rund 180 Millionen Euro eingefahren. Für den Geschäftsführer, Marcos Rossello, eine durchweg positive Bilanz. Schwierigkeiten hatte das vorpommersche Unternehmen in diesem Jahr dennoch - mit hohen Preise der Zulieferer und Dienstleister, wie etwa aus der Passagierabfertigung oder der Flugzeugreinigung. Außerdem würden die Kalkulationen für das kommende Jahr durch Inflation und Kostensteigerungen erschwert. Auch sei der Fachkräftemangel für die Airline weiter ein Problem: Man suche konstant nach Mitarbeitenden in der Flugbegleitung, der IT und im Kundenservice.

