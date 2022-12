Stand: 08.12.2022 18:31 Uhr Stralsund: "Stille Helden" ausgezeichnet

Die Stralsunder Polizei hat sieben Bürgerinnen und Bürger aus der Region für ihre Zivilcourage geehrt. Die "stillen Helden" haben in schwierigen Situationen Mut bewiesen und geholfen. So überwältigte beispielsweise einer der Geehrten im Februar dieses Jahres in Stralsund einen bewaffneten Mann, als dieser mit einem Messer auf einen Polizisten los ging. Zwei weitere Männer beschützten im Juni in Bergen auf Rügen zwei Kinder, als diese in einem Park von einem Mann angegriffen wurden. Die Helfer wurden dabei verletzt. Immer in der Vorweihnachtszeit zeichnet die Polizeiinspektion Stralsund diese "stillen Helden" mit Urkunden und Präsenten aus.

