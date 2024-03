Stand: 30.03.2024 07:48 Uhr Stralsund: Polizei kontrolliert Tunertreffen

Bei den landesweiten Polizeikontrollen unter dem Motto "Rot für Raser, Poser und illegales Tuning" ist am Freitag in Stralsund ein größeres Treffen von Autobastlern kontrolliert worden. Mehr als 150 Fahrzeuge hatten sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums versammelt. Nach Polizeiangaben verlief das Treffen friedlich. Allerdings stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. So mussten drei Fahrzeuge aufgrund ihrer nicht genehmigten baulichen Veränderungen sichergestellt werden. Bei 14 weiteren getunten Autos führte dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Darüber hinaus waren 19 Fahrer zu schnell unterwegs.

