Stralsund: Mehr als 70 Unternehmerinnen bei Netzwerktreffen

Beim zweiten Netzwerktreffen des Frauennetzwerks "VRauen" kamen über 70 Unternehmerinnen in den fest.saal in Stralsund. Es ging primär um die Themen Unternehmensgründung und -nachfolge. Nach einigen Vorträgen tauschten die Selbstständigen aus diversen Branchen ihre Erfahrungen aus - immer wieder ging es um die Akzeptanz von Frauen in Führungsrollen, speziell als Geschäftsführerinnen von Betrieben. Organisatorin Anne Liedtke freute sich über die positive Resonanz. "Die Idee ist vor ungefähr einem halben Jahr entstanden. Offenbar haben wir mit der Gründung des Frauennetzwerks in Vorpommern-Rügen einen Nerv getroffen."

