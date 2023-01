Stand: 09.01.2023 13:49 Uhr Stralsund: Bundespolizei stellt mehrere Waffen sicher

Die Bundespolizei in Stralsund hat am Wochenende mehrere Waffen sichergestellt. Nach Angaben der Beamten wurden am Sonnabend bei einem 16-jährigen Jugendlichen ein Teleskopschlagstock und bei seinem 26-jährigen Begleiter ein Schlagstock sowie ein Messer gefunden. Im Bereich Bergen wurde bei einem 32-jährigen Mann in seinem Kofferraum eine Schreckschusswaffe entdeckt. Einen erforderlichen kleinen Waffenschein besaß dieser jedoch nicht. Am Sonntag stellten die Bundespolizisten bei einem Autofahrer ein Schlagstock sicher. In allen Fällen wurden die Waffen aus dem Verkehr gezogen. Die betroffenen Personen müssen sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

